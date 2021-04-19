Тимошенко, Разумков и деятели культуры: в Киеве попрощались с Владимиром Яворивским

В понедельник, 19 апреля, в Киеве попрощались с выдающимся политиком и писателем Владимиром Яворивским.

Об этом сообщил "Укринформ".

Церемония прощания состоялась в киевском Свято-Михайловском Выдубицком монастыре.

"Владимир Яворивский – поборник всего украинского. Он любил и защищал украинский язык, украинскую культуру Это большая потеря для Украины и для всех нас. Говорят, что незаменимых людей не существует, но Владимир Яворивский незаменим", – сказала во время церемонии Уполномоченный Верховной Рады по прав человека Людмила Денисова.

Отдать последний долг выдающемуся политическому и культурному деятелю пришли многие политики, деятели культуры и рядовые граждане, в частности, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Похоронили Яворивского на Байковом кладбище.

Напомним, Яворивский был народным депутатом Украины I, II, IV-VІ созывов. С октября 2001 по ноябрь 2011 он возглавлял Национальный союз писателей Украины. Яворивский – лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля в Украине скончался известный писатель и общественно-политический деятель Владимир Яворивский. Ему было 78 лет.