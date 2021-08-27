В Киеве состоится забег в память о погибших воинах: где ограничат движение авто

В Киеве в субботу, 28 августа, состоится забег в память о погибших воинах. В центре города ограничат движение транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Мероприятие "Уважаю воинов, бегу за героев Украины" пройдет с 9:45 до 14:00.

Мероприятие пройдет по следующему маршруту:

– улица Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни);

– улица Большая Васильковская;

– улица Павла Скоропадского;

– улица Бассейная;

– улица Эспланадная;

– территория НСК "Олимпийский";

– улица Саксаганского;

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– улица Шота Руставели;

– улица Бассейная;

– улица Павла Скоропадского;

– улица Большая Васильковская;

–улица Крещатик.

Во время забега движение транспорт на этих улицах будет ограничено.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве до 30 августа частично ограничили движение на Северном мосту. Рабочие проведут ремонт дороги в направлении левого берега (Троещины).