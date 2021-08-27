В Киеве состоится забег в память о погибших воинах: где ограничат движение авто
В Киеве в субботу, 28 августа, состоится забег в память о погибших воинах. В центре города ограничат движение транспорта.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Мероприятие "Уважаю воинов, бегу за героев Украины" пройдет с 9:45 до 14:00.
Мероприятие пройдет по следующему маршруту:
– улица Крещатик (от Аллеи Героев Небесной Сотни);
– улица Большая Васильковская;
– улица Павла Скоропадского;
– улица Бассейная;
– улица Эспланадная;
– территория НСК "Олимпийский";
– улица Саксаганского;
– улица Шота Руставели;
– улица Бассейная;
– улица Павла Скоропадского;
– улица Большая Васильковская;
–улица Крещатик.
Во время забега движение транспорт на этих улицах будет ограничено.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве до 30 августа частично ограничили движение на Северном мосту. Рабочие проведут ремонт дороги в направлении левого берега (Троещины).