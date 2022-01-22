В Киеве шествием почтили память первых погибших Героев Небесной сотни. Фото

В субботу, 22 января, в Киеве состоялся марш в память о первых погибших Героев Небесной сотни. Более ста человек с флагами Украины и портретами погибших в руках прошли от Лядских ворот до Национальной библиотеке Украины им. Ярослава Мудрого.

В завершении марша священники провели богослужение по первым павшим на Майдане Героям. Об этом сообщает издание "Укринформ" (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что марш в память о погибших проходит ежегодно 22 января. Именно в этот день были убиты первые шесть участников Революции Достоинства. В 2015 году Третья сотня Самообороны Майдана, к которой принадлежал Сергей Нигоян – первый убитый на Майдане положила начало данной акции.

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Во время шествия участники зажгли лампадки и возложили цветы к мемориальным доскам Сергея Нигояна, Михаила Жизневского, Романа Сеника, Юрия Вербицкого, Александра Бадеры и Богдана Калиняка.

Участник акции директор Музея Майдана Игорь Пошивайло подчеркнул, что марш прошел именно по тем местам, где происходили трагические события Революции достоинства. Также многие участники революции посетовали, что до сих пор многие дела Майдана не раскрыты и не выполнены требования людей.

Напомним, восемь лет назад, 22 января 2014 года, погибли первые герои Небесной Соти. "Беркут" в тот день перешел в наступление на Майдане, стал разбирать баррикады протестующих, а на Грушевского подогнали БТР.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2021 года ГБР сообщило о подозрении по делу Майдана девяти бывшим высокопоставленным чиновникам времен президентства Виктора Януковича. Речь идет об участниках преступной группы, которой руководил сам экс-президент.