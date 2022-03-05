В Киеве сгорел спорткомплекс "Авангард": один из центров детского баскетбола. Фото

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В районе Сырец в Киеве сгорел спортивный клуб "Авангард". Это был один из центров детского баскетбола столицы, также этот зал использовался для аматорских турниров.

Об этом сообщил спортивный обозреватель Александр Прошута в своем Telegram. Отмечается, что клуб находился рядом с телевизионной вышкой, в 100 метрах от Бабьего Яра, которые подверглись ракетному удару армии оккупантов.

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"После реконструкции в начале 2010-х его активно использовали и для официальных матчей. В частности, мужской Высшей Лиги и женской Суперлиги", – написал Прошута.

Напомним, 1 марта в Киеве прогремел взрыв у столичной телебашни в районе Дорогожичей. В ГСЧС сообщают о 5 погибших и 5 раненых. Всего оккупанты выпустили в направлении телевышки два снаряда.

Вследствие удара оккупантов пострадал также мемориальный комплекс "Бабий Яр" – место захоронения тысяч убитых во время Второй мировой войны евреев и украинцев.

"Вот такая денацификация. Русские стреляют ракетами по месту убийства миллионов евреев", – подчеркнул нардеп Алексей Гончаренко.

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