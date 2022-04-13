В Киеве с начала вторжения оккупантов жители получили около 53 тысяч продуктовых наборов – КГГА

В Киеве с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов горожане получили около 53 тысяч продуктовых наборов первой необходимости. Кроме того, волонтеры раздали более 53,7 тысяч горячих обедов тем, кто в этом нуждался.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Около 39 тысяч жителей столицы уже получили социальные услуги, включая услуги обслуживания на дому.

"В Киеве продолжает работу Гуманитарный штаб, который обеспечивает медикаментами, продуктами и предметами первой необходимости прежде всего тех, кто больше всего в этом нуждается – одиноких и людей пожилого возраста, лиц с инвалидностью, матерей с маленькими детьми", – рассказали в Киевской городской госадминистрации.

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Гуманитарный штаб в столице работает по таким направлениям:

Медикаменты и лекарства;

продукты питания;

Предметы первой необходимости;

Логистические услуги;

Человеческие ресурсы (волонтеры).

Чтобы узнать места расположения Гуманитарных штабов перейдите по ссылке.

Напомним, в Киеве временно запрещено посещать лесопарковые зоны вне жилых массивов из-за пожарной опасности. Кроме того, предусмотрена ответственность за сжигание сухостоя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 14 апреля, в столице запланирована общегородская толока, приуроченная ко Дню окружающей среды, во время которой в городе пройдет уборка территорий и высадка деревьев. Мероприятия начнутся в 10:00.