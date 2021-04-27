В Киеве несколько троллейбусных маршрутов изменят движение: названа причина

28 и 29 апреля в Киеве изменит движение несколько троллейбусных маршрутов в связи с капремонтом проспекта Степана Бандеры.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

"28 апреля с 06:00 до 24:00 и 29 апреля с 06:00 до 24:00 движение троллейбусов №№ 25, 27, 29, 30, 31, 34 по проспекту Степана Бандеры (на участке от проспекта Оболонского до железнодорожной станции "Зенит") будет закрыто", – рассказали в пресс-службе.

В КГГА отметили, что увеличивается количество подвижного состава на троллейбусном маршруте № 47 и удлиняется режим работы автобусов маршрутов №№ 21, 101.

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