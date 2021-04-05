В Киеве решили продлить отопительный сезон из-за похолодания и локдауна

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
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В Киеве решили продлить отопительный сезон из-за похолодания и локдауна

В Киеве решили не выключать отопление из-за того, что в ближайшие дни в Киеве ожидается среднесуточная температура ниже +8 градусов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Там отметили, что в среду, 7 апреля ночью температура опустится до -1 градуса, возможен снег.

В КГГА отметили, что это решение также обусловлено усилением карантина, в связи с которыми часть киевлян будет работать дистанционно из дома.

"Жители могут принять решение об отключении отопления на общедомовых собраниях и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании. Социальные объекты больницы, садики и школы – отключать только по соответствующим заявкам руководителей учреждений", – подчеркнули в КГГА.

Отопление выключат 10 апреля, когда начнется потепление.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с 5 апреля должны были начать отключать централизованное отопление в столичных домах. Однако мэр Киева Виталий Кличко отметил, что социальные объекты – больницы, садики и школы – пока будут получать тепло.

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