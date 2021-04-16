Стало известно сколько людей могут вместить подземные укрытия Киева

4, 5 киевских подземных хранилищ одновременно могут принять 2,6 миллиона людей в случае техногенных, природных катастроф или во время военных действий.

Об этом рассказал Роман Ткачук, директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации в эфире Громадского радио.

"Жителям города нужно обращать внимание на простейшие укрытия, объекты двойного использования или хранилища, которые расположены ближе к месту их проживания или работы. Есть два основных вида защитных сооружений у фонда гражданской защиты. Прежде всего это укрытия гражданской защиты, расположенные на предприятиях и предусмотренные для защиты рабочей смены на предприятии в особый период. Второе – это объекты двойного использования. Это подвалы, полуподвалы, подземные переходы, углубленные станции метрополитена, подземные паркинги ", – сообщил Ткачук.

Он также добавил, что таких объектов в нашем городе – почти 4,5 тысячи они одновременно могут принять 2,6 миллиона человек.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве обновили онлайн-карту мест укрытия на случай катастроф или военных действий.