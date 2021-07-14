В Киеве сторонники и противники власти Кубы устроили митинг: произошли перепалки. Видео

В Киеве в среду, 14 июля, возле посольства Кубы в Украине произошла перепалка между противниками и сторонниками власти, установленной еще Фиделем Кастро. Инцидент произошел в переулке Бехтеревском, 5.

Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews. Рядом с митингующими находились правоохранители (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Группа поддержки кубинского руководства стояла прямо возле ворот диппредставительства. Они держали госфлаги и символы революционного "Движения 26 июля", с которым 60 лет назад Фидель Кастро завоевал власть. Через дорогу находились оппоненты, называя руководство своей страны диктатурой и требуя его отставки", – говорится в сообщении.

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О том были ли стычки между митингующими, не сообщалось.

Напомним, в воскресенье, 11 июля, в Гаванне на Кубе прошли массовые протесты граждан страны, возмущенных острой нехваткой продовольственных продуктов и заметной инфляцией в условиях коронавирусного кризиса.

Протестный марш вдоль набережной Малекон стал крупнейшим с 1994 года.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Кубы Мигель Диас-Канель возглавил Коммунистическую партию страны. Именно однопартийное правление советского образца на Острове Свободы жители считают причиной экономических и социальных бед.