В Киеве продлили оплату проезда наличными деньгами в транспорте

В Киеве продлили оплату наличными средствами в общественном транспорте. Внедрение автоматизированной системы перенесли на июль 2021 года.

Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте городского совета Киева. Стоит отметить, что сроки внедрения подобной системы откладывали уже несколько раз.

Согласно распоряжению, местная власть в очередной раз внесла изменения в распоряжение от 26 октября 2018 года, которое предполагало "ввод в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте города Киева независимо от форм собственности до 31 октября 2019 года на всех видах и маршрутах городского пассажирского транспорта".

Так, до июля этого года местные жители смогут все так же без изменений оплачивать проезд наличными деньгами.

Распоряжение власти Киева Скриншот

Распоряжение об оплате проезда в транспорте Киева Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее городской голова Киева Владимир Кличко рассказал, будут ли работать маршрутки и метро во время локдауна в столице.