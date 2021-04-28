В Киеве пробки парализовали движение на дорогах. Карта

В Киеве в среду, 28 апреля, пробки и тянучки парализовались движение автомобилей на основных дорогах города.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Южном, Дарницком, Патона, Метро, Гаванском и Северном мостах (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки есть на проспектах Романа Шухевича, Степана Бандеры, Броварском (два ДТП в районе метро "Лесная" и "Черниговская"), Освободителей, Соборности, Николая Бажана, Победы (ДТП в районе метро "Святошин"), Валерия Лобановского, Голосеевском и Академика Глушкова.

Проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, улицах Братиславской, Академика Заболотного (ДТП в районе Столичного шоссе), бульварах Леси Украинки, Перова и Тараса Шевченко (ДТП), на Набережном и Дарницком шоссе, Богатырской, Семена Скляренко, Автозаводской, Окружной дороге, Кирилловской и Набережно-Рыбальской.

Отметим, в Киеве в этом году коммунальщики планируют отремонтировать около 40 тысяч квадратных метров покрытия тротуаров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице общественный транспорт из-за локдауна работает по спецпропускам.