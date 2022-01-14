В Киеве приспустили Главный флаг Украины: названа причина

В Киеве в пятницу, 14 января, из-за ухудшения погоды приспустили Главный флаг страны. Он установлен на столичных холмах, недалеко от музея истории Украины во Второй мировой войны.

Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Вячеслав Непоп, сообщила пресс-служба КГГА. По его словам, флаг поднимут вновь после улучшения погодных условий.

"С 10:00 14 января мы приспускаем флаг из-за ухудшения погоды в Киеве. Ожидается шквальный ветер с сильными порывами, который может повредить его полотнище. После улучшения погодных условий флаг снова поднимем. Предварительно – 17 января", – уточнил Непоп.

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Отметим, на сегодняшний день сооружение флагштока в столице является крупнейшим в Украине, высота флагштока – почти 90 метров, вес – 32 тонны. Размер его полотнища – 16 на 24 метра.

Напомним, в пятницу, 14 января, в Киеве солнце будет редко появляться из-за облаков. Дождь, который пройдет во второй половине дня, к вечеру сменится на снег. Температура воздуха +1… +4. Ожидаются порывы ветра до 25-34 метров в секунду.

Правоохранители Киевщины призвали жителей области быть осторожными и внимательными на улице. Водителям порекомендовали парковать свои автомобили в безопасных местах, в дали от сухих деревьев или ненадежно закрепленных предметов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киевской области 14-15 января синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах. Возможен небольшой снег с переходом в дождь.