В Киеве предложили запретить движение транспорта без глушителя: известны подробности

В Киеве предложили ввести запрет на движение по городу транспорта без глушителя. Он будет обязателен на время действия военного положения.

Соответствующий проект решения зарегистрирован и опубликован на сайте Киевского городского совета. Подобный запрет уже действует в Белой Церкви Киевской области.

"Запретить на территории города Киева движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов "прямоток" и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель. (Запрет будет действовать. – Ред.) до момента прекращения или отмены действия правового режима военного положения на всей территории Украины", – говорится в проекте решения.

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В пояснительной записке к документу говорится, что с начала полномасштабной вооруженной агрессией РФ, "общество находится в состоянии постоянного стресса и тревоги".

"Ракетно-бомбовые удары, обстрелы, звуки сирен во время воздушных тревог – все это усилило восприятие киевлянами шума и громких звуков. Таковыми сопровождается движение транспортных средств, использующих в своей конструкции систему выпуска отработавших газов "прямоток" и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель. Именно поэтому необходимо обеспечить для киевлян и гостей города Киева максимально комфортную среду для их ментального и физического здоровья", – отметили авторы документа.

Как писал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области правоохранители эвакуировали легковушку, водитель которого нарушил решение властей о запрете движения по городу машин без глушителя. Перед этим он решил проверить громкость своего авто рядом с правоохранителями.