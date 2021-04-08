В Киеве построят еще один мост на Оболони

В Киеве построят мостовой переход с Оболонского острова на улицу Приречную.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.

По его словам мост построят для потребностей благоустройства.

"Планируется построить прочную конструкцию, которая позволит передвижения техники на острове. Это позволит содержать территорию в хорошем состоянии", – отметил Таций.

Он также отметил, что новый объект должны построить в 2021-2022 годах. Посмотреть градостроительные условия и ограничения на строительство нового моста можно по ссылке.

Отметим, что заказчиком строительных работ стала Оболонская РГА.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве начались активные работы по сооружению нового моста-волны длиной 164 метра на Оболони. Его должны открыть в конце 2021 года.