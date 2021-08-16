В Киеве после жары похолодает и придут дожди: синоптики назвали дату

В ближайшие 7 дней, с 16 по 22 августа, жара в Киеве наконец-то начнет спадать. Уже в среду, 21 июля, в столице похолодает до +21.

Об этом сообщил портал Sinoptik. В первой половине недели ожидаются дожди с грозами.

Так, 16-17 августа в Киеве прогнозируют жару, без осадков. Температура воздуха днем в понедельник составит +19… +32, во вторник также +19… +32. В эти два дня по прогнозам синоптиков сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В среду, 18 августа, с самого утра небо в столице будет закрыто облаками, которые продержатся до конца дня. Утренний дождь с грозой днем сменится дождем, который должен закончиться к вечеру. Температура воздуха +19… +22.

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В четверг, 19 августа, в Киеве почти весь день погода будет пасмурной, вечером небо прояснится, без осадков. Температура воздуха +16… +21.

Уже в пятницу, 20 августа, с столице ясная погода будет наблюдаться на протяжении всего дня, осадков не прогнозируется. Температура воздуха +15… +25.

В субботу, 21 августа, синоптики прогнозируют ясную погоду, без осадков, но не исключено, что днем ненадолго облака могут затянуть небо.

В воскресенье, 22 августа, чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но вечером погода снова прояснится. Днем, возможно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до прихода вечера.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в понедельник, 16 августа, погоду в Украине будет определять антициклон, который обусловит жару и отсутствие осадков в большинстве регионов. Но дождь с грозой днем может пройтись на западе.