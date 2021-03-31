В Киеве породистого кота с больным сердцем выбросили на улицу

Василий Михальчук Жизнь столицы 11:22, 31.03.2021 Обновлено: 11:53, 31.03.2021

В Киеве неизвестные оставили умирать на улице кота с больным сердцем.

Об этом сообщили в зоозащитной организации "Плюшка".

"У котика больное сердечко. Был сильный оттек лёгких, шансы выжить были очень малы. От котика отказались", – рассказали спасатели животного.

Также там сообщили, что коту нужен корм "Уринари" и наблюдение за здоровьем, так как у него еще и кристаллы в моче.

"Вот только из-за больного сердечка до операции лучше не доводить. И нужен осмотр кардиолога", – резюмировали зоозащитники.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве коммунальщики заварили подвал дома, в котором жила кошка с котятами, из-за антисанитарии. К счастью, люди смогли выломать решетку и спасти животных.

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Кияни Жизнь столицы

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