В Киеве показали фото кота, получившего звание майора

Работники ДСНС в Киеве рассказали историю про кота, который стал работать спасателем.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"Судьбоносная встреча котенка и спасателя Артура Моркотенко произошла еще 28 января. Именно в этот день он забрал его из подъезда дома, куда котика подбросили. Сообщение о том, что уже неделю котенок замерзает, и голодает в подъезде Артур увидел в Facebook ", – рассказали в МВД.

С тех пор, четвероногий пушистик получил любящую семью, уход, форменная одежда, имя и даже специальное звание майора.

Кот работает спасателем . ГСЧС в городе Киеве

Спасатели рассказали, что кота зовут Чивас, а живет он прямо в кабинете своего спасителя.

В комментарии OBOZREVATEL, Артур Моркотенко рассказал, что его питомец очень ласковый и любит хорошо поесть.

"Котик очень игривый, а кушает он куринные желудочки и корм", – поделился спасатель.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители спального района столицы открыли в своем дворе настоящий музей под открытым небом. Неравнодушные устроили аллею античных скульптур.