В Киеве поднимут вопрос о повышении цен на проезд в общественном транспорте

В Киеве планируют рассмотреть вопрос о повышении цен на проезд в общественном коммунальном транспорте. Это нужно для его дальнейшего развития.

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Об этом рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, передает телеканал "Киев". Когда примут окончательное решение, пока неизвестно.

"Где еще такой дешевый проезд, как в Киеве? 6,50 гривен (если рассчитываться картой. – Ред.). Уже пора задуматься в депутатском корпусе и общественности о поднятии цен о проезде. Я уже буду говорить, что надо. Как же нам развивать общественный транспорт, если он сегодня убыточен? Он на 300% дотационный. Чтобы мы развивали общественный транспорт, нужно поднимать тарифы", – заявил Кандибор.

Напомним, в столице с 22 мая наземный общественный транспорт в случае объявления воздушной тревоги будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия. Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.

В Киеве было принято решение об открытии временно закрытых вестибюлей на станциях столичного метро. Они уже доступны пассажирам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве начали тестировать бесконтактную оплату в маршрутных автобусах № 444. Они перевозят пассажиров на участке "станция метро "Выставочный центр" – улица Метрологическая"

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