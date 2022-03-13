В Киеве подготовлен двухнедельный запас продуктов питания на случай блокады – КГГА

Власти Киева приняли необходимые меры на случай блокады. В городе сформирован двухнедельный запас продуктов питания для оставшихся жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Столица продолжает жить в условиях военного положения.

"В столице сформирован двухнедельный запас необходимых продуктов питания . Город подготовился к возможным действиям в случае блокады. Те два миллиона киевлян, которые не покинули свои дома, не останутся наедине в случае ухудшения ситуации. Столичные власти в сотрудничестве с бизнесом сделали максимум для того, чтобы открылись магазины и аптеки, а цены у них сохранялись на доступном уровне", – подчеркнули в КГГА.

Видео дня

В пресс-службе отметили, что в столице продолжают выплачивать зарплаты и пенсии.

"Просим жителей Киева по возможности не только покупать все необходимое в магазинах, но и оплачивать коммунальные услуги, которые предоставляются в полном объеме. А также помогайте тем, кто рядом", – резюмировали в КГГА.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

В Киеве на Майдане Незалежности установили баррикады из мешков с песком и противотанковые ежи. Они могут пригодиться в случае штурма российских оккупантов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!