В Киеве первый день весны начался с серьезных пробок. Карта

В Киеве в понедельник, 1 марта, на дорогах города образовались многочисленные пробки и тянучки.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на мостах: Северном, Южном, Дарницком, Патона и Метро (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки есть на проспектах Освободителей, Броварском, Соборности, Победы, Голосеевском, Романа Шухевича, Валерия Лобановского, Воздухофлотском, Любомира Гузара (ремонт на Индустриальном мосту) и Науки. Кроме того, "тянуться" проспекты Николая Бажана, Академика Глушкова и Степана Бандеры

Так же, проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, на улицах Елены Телиги, Академика Заболотного, Большой Васильковской, на Набережном шоссе, Братиславской, Окружной дороге, бульваре Леси Украинки и Богатырской.

Отметим, что в Киеве 1 марта температура воздуха днем составит +2...+4, ночью -1...+1.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 27 февраля с 7:00 и до 31 мая на Индустриальном путепроводе из-за капитального ремонта частично ограничили движение транспорта.