В Киеве пара бездомных решила изменить свою жизнь: восстановили паспорта и собираются женится

В Киеве, пара бездомных решила кардинально изменить свою жизнь – молодожены уже получили новые паспорта и активно ищут работу.

Об этом сообщила пресс-служба Святошинской РГА.

Во время социального патрулирования сотрудниками управления социальной защиты населения Святошинской районной государственной администрации обнаружили двух человек без определенного места жительства, и как оказалось они хотят изменить свою жизнь и нуждаются в помощи.

"Илья Олегович имеет непростую судьбу. Родом из Горловки Донецкой области, в начале войны на Донбассе переехал в город Киев. Документы остались на неподконтрольной территории, поэтому с трудоустройством постоянно возникали трудности (устраивался только на временные подработки), хотя имеет два высших образования - преподаватель иностранных языков и строитель. Ирина Львовна тоже имеет сложную судьбу ", - рассказали в администрации Святошинского района.

Благодаря руководству управления социальной защиты населения мужчина и женщина получили документы - ИD карточки. Ближайшие планы этой почти семейной пары жениться и найти работу. Одного из работников администрации уже даже пригласили на свадьбу.

Всех неравнодушных просят откликнуться и помочь им с трудоустройством.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве пенсионерка создала чудо-двор на улице Андрея Шептицкого 3а, в Днепровском районе столицы. Здесь поселилась различные животные и персонажи народных сказок.