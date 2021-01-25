В Киеве ожидаются сильные порывы ветра
В Киеве 25 января в течение суток ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, в столице возможны осадки в виде дождя, температура воздуха составит +5... +7 градусов.
В пресс-службе КГГА напомнили о рекомендациях специалистов, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:
все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине с понедельника, 25 января, начнется с сильных порывов юго-восточного ветра, которые будут достигать 15-22 метров в секунду. Все из-за мощного циклона Lars, который также принесет временами значительные осадки.