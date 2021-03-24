В Киеве открылось новое заведение с уютной зоной отдыха и изысканным ассортиментом

Глеб Иванов Жизнь столицы 21:45, 24.03.2021 Обновлено: 22:46, 24.03.2021

В Киеве открылось новое гастрономическое заведение – магазин-кафе с оригинальной зоной отдыха Dom Jamon, способное удивить посетителей своим ассортиментом и уровнем обслуживания.

Каждый из гостей в атмосфере уюта и романтики сможет выбрать более чем из двухсот позиций вин Европы, Нового мира, от молодых легких до насыщенных бочковых вин.

К тому же, магазин-кафе предлагает варианты для подарков. Подарочные корзины и Фуршетные наборы, в состав которых входят три вида мяса и 4 вида сыров, набор дополняют фрукты.

В состав подарочных наборов входят три вида мяса и 4 вида сыров
Магазин-кафе предлагает варианты для подарков
В магазине представлены вина из разных сортов винограда, отборные сыры и испанский хамон
Магазин-кафе имеет оригинальную зону отдыха

Заведение расположено на Софиевской Борщаговке в ЖК "София" на ул. Мира, 27 (центральная аллея). На период карантина кафе работает в режиме takeaway (с собой) и на доставку, график работы магазина не изменился.

Каждый из гостей в атмосфере уюта и романтики сможет попробовать бокал вина и оригинальные закуски
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