В Киеве открылось новое заведение с уютной зоной отдыха и изысканным ассортиментом

В Киеве открылось новое гастрономическое заведение – магазин-кафе с оригинальной зоной отдыха Dom Jamon, способное удивить посетителей своим ассортиментом и уровнем обслуживания.

Каждый из гостей в атмосфере уюта и романтики сможет выбрать более чем из двухсот позиций вин Европы, Нового мира, от молодых легких до насыщенных бочковых вин.

К тому же, магазин-кафе предлагает варианты для подарков. Подарочные корзины и Фуршетные наборы, в состав которых входят три вида мяса и 4 вида сыров, набор дополняют фрукты.

Заведение расположено на Софиевской Борщаговке в ЖК "София" на ул. Мира, 27 (центральная аллея). На период карантина кафе работает в режиме takeaway (с собой) и на доставку, график работы магазина не изменился.