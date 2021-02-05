В Киеве из-за резкого похолодания открыли дополнительные пункты обогрева

В Киеве возобновили работу дополнительные пункты обогрева на Южном и Дарницком железнодорожных вокзалах.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга, в пятницу, 5 февраля, такое решение было принято в связи с ухудшением погодных условий

"На Дарницком железнодорожном вокзале снова установили палатку под круглосуточный пункт обогрева. Также сегодня снова начал работать круглосуточный пункт обогрева на Южном железнодорожном вокзале. Работу этих пунктов обеспечивают городские службы и общественные организации, которые занимаются бездомными", – сказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что они будут работать, пока будут продолжаться сильные морозы.

Он уточнил, что в январе пунктами обогрева на железнодорожных вокзалах воспользовались более 1200 человек.

Всего в столице есть более 30 стационарных пунктов, которые работают с 1 декабря до 31 марта.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Киеве в пятницу будет также солнечной, ночью -7...-9, а днем до 5 мороза.