В Киеве откроют памятник воинам, погибшим на востоке Украины

Василий Михальчук Жизнь столицы 13:58, 31.03.2021 Обновлено: 14:15, 31.03.2021

Осенью этого года в Дарницком районе столицы установят памятник воинам, погибшим в войне на востоке Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального объединения "Киевзеленстрой".

"В рамках капитального ремонта сквера имени Кошица планируется установка скульптуры, посвященной памяти воинов Дарницкого района, погибших в войне на востоке Украины. Скульптура будет выполнена по эскизному проекту известного украинского скульптора, дарничанина Алексея Шевченко", – сообщили в "Киевзеленстрое".

Монумент будет представлять собой стелу, увенчанную гербом Украины.

Коммунальщики также отметили, что после установки уход за этими объектами передается районным КП СЗН.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве наведут порядок возле станции метро "Сырец" и создадут уютный сквер с газонами в мавританском стиле.

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