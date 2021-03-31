В Киеве откроют памятник воинам, погибшим на Востоке Украины

Осенью этого года в Дарницком районе столицы установят памятник воинам, погибшим в войне на Востоке Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального объединения "Киевзеленстрой".

"В рамках капитального ремонта сквера имени Кошица планируется установка скульптуры, посвященной памяти воинам Дарницкого района, погибших в войне на востоке Украины. Скульптура будет выполнена по эскизному проекту известного украинского скульптора, Дарничанин Алексея Шевченко", – сообщили в "Киевзеленстрое".

Монумент будет представлять собой стелу увенчанную гербом Украины.

Коммунальщики также отметили, что после установки уход за этими объектами передается районным КП СЗН.

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