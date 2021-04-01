В Киеве откроют библиотеку на крыше. Фото

В Киеве Центральная библиотека имени Шевченко для детей на проспекте Победы, 25а до конца этой весны откроет для посетителей террасу на крыше.

Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения на своей странице в Facebook.

Террасу создадут для коворкинга, культурных мероприятий и показа фильмов.

"Друзья, хотим открыть вам одну тайну! Этой весной мы планируем множество классных мероприятий на нашей террасе! Представьте только... Свежий воздух, удобные места для работы и отдыха, любимые книги и фильмы, интересные разговоры!" – рассказали в культурном учреждении.

Кроме того, киевлянам и гостям города предложили выбрать оригинальное название для новой локации. Сделать это можно на странице заведения в Facebook. Победителю конкурса обещают презентовать подарок.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевская пенсионерка превратила двор на улице Андрея Шептицкого в сказочный сад. На придомовой территории поселились черепаха, волк на велосипеде и "Ивасик-Телесик".