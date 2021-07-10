В Киеве ограничили въезд транспорта из-за жары

В Киеве 10 июля ограничили въезд транспорта в связи с жарой. Речь идет о большегрузных автомобилях.

Так, температура в столице днем превысила отметку +28 градусов. Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Запрет движения действует с 12:00 для автомобилей весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн. Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. Когда снимут ограничение, пока неизвестно. В полиции пообещали сообщить об этом дополнительно. Ориентировочно, большегрузному транспорту разрешат ездить после 20:00.

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Согласно прогнозу погоды на сайте Укргидрометцентра, по состоянию на 13:30 в Киеве +29 градусов. Максимум воздух в субботу прогреется до +33 градусов. Ночью похолодает до +18 +20.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в августе в Украине погода будет связана с постепенным и постоянным похолоданием. Хотя температурный максимум последнего летнего месяца составит +35 градусов.