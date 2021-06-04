В Киеве ограничат движение на многих дорогах города: названа причина

В Киеве в субботу, 5 июня, по маршруту проведения спортивно-массового мероприятия "Всеукраинский велодень в Киеве" будет ограничено движение транспорта. Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации № 1204.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА. Там отметили, что движение общественного транспорта будет изменено.

"Заезд продлится по маршруту: Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Крещатик – Владимирский спуск – Почтовая площадь – ул. Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбацкая – Северный мост – ул. Трухановская – парк "Муромец", – рассказали в пресс-службе.

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По маршруту участников мероприятия предусмотрено временное ограничение движения транспорта.

В связи с этим с 9:30 (ориентировочно до 13:30) движение троллейбусов и автобусов в обычном режиме движения будет организован:

Троллейбусы маршрута № 6 – от Минского массива до ст. м. "Лукьяновская";

троллейбусы маршрутов №№ 16, 18 – соответственно от ул. Туполева и ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

троллейбусы маршрутов №№ 29, 31, 47 – от ст. м. "Дарница" до ул. Милославской;

троллейбусы маршрута № 30 – от ул. Кадетский гай до ст. м. "Почайна";

автобусы маршрутов №№ 24, 62 – от Национального музея истории Украины во Второй мировой войне и Ботанического сада до стадиона "Динамо" им. В. Лобановского;

автобусы маршрута № 114 – от ул. Милославской до ул. Набережно-Крещатицкая по действующему маршруту, далее – ул. Почайнинская – ул. Ильинская – ул. Волошская – ул. Григория Сковороды – ул. Межигорская – ул. Новоконстантиновская – просп. Степана Бандеры – Северный мост, далее – по действующем маршрутам.

Движение автобусов в режиме маршрутного такси:

№ 429 – от ул. Тулузы до б-ра Т. Шевченко (до ул. Пушкинской)

№ 433 – от ул. Леся Курбаса до б-ра Т. Шевченко (до ул. Пушкинской).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в столице с 5 по 9 июня может быть выполнена один из входов станции метро "Осокорки". В вестибюле № 2 заменят турникеты.