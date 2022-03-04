В Киеве ночь прошла спокойно: в КГГА рассказали о ситуации в городе

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Киеве ночь с 3 на 4 марта прошла спокойно, но периодически включали систему звукового оповещения. В тоже время, жителей города призывают не покидать дома без необходимости, чтобы вовремя спускаться в укрытие

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Столичный метрополитен работает в режиме перевозок.

"В Киеве ночь прошла спокойно, но под звуки сирен. По завершении комендантского часа открываются магазины, где есть все товары первой необходимости. Для транспортного сообщения между правым и левым берегами открыты Северный и Дарницкий мосты. Водителей призывают пропускать машины скорой помощи и авто с гуманитарной помощью!", - подчеркнули в КГГА.

Видео дня

Как сообщила заместитель начальника в КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон, метро работает в режиме перевозок.

Так, движение организовано:

По красной ветке от ст. "Шулявская" к ст. "Университет";

По синей ветке поезда курсируют от ст. "Героев Днепра" до ст. "Теремки". Без остановки на станциях: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого";

Зеленая ветка работает от ст. "Сырец" к ст. "Выдубичи. Без остановки на станциях: "Дворец спорта", "Кловская" "Золотые ворота"

Также работает участок "Славутич" – "Красный хутор".

"Примерный интервал движения 40 минут. Обращаем внимание, что график работы может оперативно изменяться при необходимости. Важно! Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать до 19:00. Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие", – напомнила Макогон.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.

В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.

Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что глава государства-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!