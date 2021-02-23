В Киеве отчаянные рыбаки продолжают выходить на лед. Репортаж с рейда спасателей

В Киеве, несмотря на потепление воздуха и тающий лед, рыбаки продолжают выходить на водоемы города.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, часто киевляне игнорируют предупреждение об опасности. Каждый день на Днепре можно заметить десятки людей, которые продолжают ловить рыбу.

По словам одного из рыбаков, трещины на льду с каждым днем появляется все больше.

"Еще пока можно – определяю по толщине льда. Например, когда она меньше 15 сантиметров, я уже не иду рыбачить. Просто опасно", – уточнил киевлянин Сергей.

В свою очередь спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве Светлана Водолага, добавила, что, выходя на замерзшие пруды и реки, нужно учитывать не только толщину льда, но и другие факторы.

"Для одного человека (толщина льда – Ред.) – от 7 сантиметров, а для группы – от 15 сантиметров", – подчеркнула Водолага.

Она уточнила, что спасатели постоянно проводят профилактические рейды, цель которых обезопасить людей и не допустить их гибели. При этом, несмотря на все их усилия, несчастные случаи все же случаются.

"Основная причина (гибели – Ред.) – пренебрежение элементарными правилами безопасности. Люди выходят на лед, не убедившись в его прочности и заходят в места, которые являются опасными. К примеру, где лед размыт течением. Нужно понимать, что при смене погоды даже толщина (льда – Ред.) не является свидетельством его прочности", – подчеркнул начальник водолазной службы Александр Туманов.

В ГСЧС добавили, что за этот зимний период на воде уже погибли четыре человек, еще четверых – удалось спасти.

Добавим, что в большинстве мест, которые являются излюбленными для поклонников зимней рыбалки, установлены специальные таблички с соответствующими предупреждениями. Но, как рассказал один из сотрудников КП "Плесо", очень часто предупреждающие знаки ломают или воруют, а рыбаки на них не обращают внимания.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 21 февраля мужчина покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с Северного моста. Водолазы обследовали около 3 тысяч метров береговой линии и обнаружили тело мужчины неподалеку от Труханового острова в 80 метрах от берега.