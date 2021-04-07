В Киеве несколько ДТП спровоцировали серьезные пробки. Карта

В Киеве в среду, 7 апреля, из-за нескольких ДТП движение на основных дорогах города оказалось парализованным.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Южном, Дарницком, Патона (ДТП), Метро, Гаванском и Северном мостах (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки есть на проспектах Победы, Броварском, Романа Шухевича, Степана Бандеры (ДТП при съезде на проспект Героев Сталинграда), Любомира Гузара (ремонт на Индустриальном мосту), Академика Глушакова, Голосеевском и Валерия Лобановского.

Так же, проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, на улицах Братиславской, Богатырской, Набережном (ДТП в районе Гаванского моста) и Днепровском шоссе, Днепровской набережной, Академика Заболотного, Окружной дороге, бульварах Леси Украинки и Перова, проспектах Соборности, Освободителей и Николая Бажана.

В Киеве в среду, 7 апреля, синоптики прогнозируют мокрый снег, ночью от 2 до 4 тепла, днем +6… +8.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице общественный транспорт начал работать по спецпропускам.