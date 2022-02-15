В Киеве нашли рюкзак с кошкой внутри. Фото и детали инцидента

В Святошинском районе Киева прохожие обнаружили рюкзак, в котором была кошка. Она домашняя и по ее внешнему виду можно сказать, что за ней хорошо ухаживали.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев без цензуры. Животное обнаружили на проспекте Академика Комарова, 6.

"На Борщаговке кто-то потерял или выбросил рюкзак с котом внутри. На проспекте Королева, 6 найден рюкзак с кошкой породы норвежская лесная. Животное домашнее и ухоженное", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что кошку нашли в специальном рюкзаке с окошком, который предназначен для транспортировки животного.

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Также сообщается, что в этом районе были развешены объявления о том, что ее нашли и оставили контактный телефон для хозяина.

Напомним, в одном из парков Киева вечером нашли собаку, привязанную к скамейке. Оказалось, что животное оставила хозяйка, которая уехала на заработки в Польшу.

В столичном Шевченковском районе спасатели помогли собаке, голова которой застряла в заборе. Инцидент произошел на улице Дорогожицкой, 13.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в поселке Макаров Киевской области неравнодушный рыбак спас бездомную собаку, которая провалилась под лед. Животное пробыло в холодной воде около получаса.