В Киеве начали ремонт пешеходного моста на Столичном шоссе. Фото

На Столичном шоссе в Киеве коммунальщики начали проводить ремонтные работы на пешеходном мосту, расположенном рядом с автоцентрами.

Как сообщили в пресс-службе КП "Киевавтодор", вокруг путепровода возвели конструкцию, которая будет защищать металлические элементы моста от влаги на время ремонта (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Работники проведут очистку металлических элементов для оцинковки чтобы защитить переход от коррозии.

Также отремонтируют железобетонные конструкции, на которых держатся арки. Средний ремонт этого надземного перехода планируют завершить до августа.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве проведут реставрацию и ремонт моста Патона. Работы должны завершиться на до конца 2025 года.