В Киеве начали борьбу с гололедицей: на дороги вывели спецтехнику

В Киеве 21 января работники коммунальных служб начали обрабатывать дороги и тротуары противогололедными средствам.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, в ближайшие дни температура будет колебаться от -4 до +5 (чтоб посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На улицах города работают 129 единиц спецтехники, а также более 450 коммунальщиков в составе 63 бригад по ручной уборки.

В первую очередь проводят обработку подъемов и спусков, мостов и путепроводов, а также пешеходных переходов, тротуаров и лестниц. Кроме того, продолжается уборка снега.

Также коммунальщики очищают решетки водостоков, чтобы избежать подтоплений в результате резкого повышения температуры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 21 января, ожидается потепление до +1, в связи с этим возможен риск падения сосулек с крыш и больших деревьев.