В Киеве на Вербную неделю пошел снег. Видео

В одном из районов Киеве в воскресенье, 17 апреля, наблюдали необычное для середины весны явления. На протяжении нескольких минут на улице шел снег.

Об этом сообщило издание Униан. Сегодня утром в столице было +2 градуса (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Апрельского снега вам в ленту! Вот так Киев встречает Вербное воскресенье", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отметим, согласно данным портала Sinoptik в Киеве 17 апреля на протяжении всего дня погода в будет пасмурной. Мелкий дождь будет идти до позднего вечера. Температура воздуха +1… +5.

Добавим, в понедельник, 18 апреля, в Киеве ночью возможны заморозки, в течение дня – облачно, без осадков. Температура воздуха +1… +6.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Вербное воскресенье, 17 апреля, по всей территории Украины существенно испортится погода. Почти во всех областях в этот день будет идти дождь, а в некоторых возможен даже мокрый снег.