В Киеве на Троещине ограничат движение из-за ремонта путепровода. Карта

Василий Михальчук Жизнь столицы 10:14, 2.04.2021

В Киеве с 9 апреля по 15 июня на путепроводе на ул. Сержа Лифаря частично ограничат движение транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"В частности, на путепроводе над троещинской линией скоростного трамвая начинается ремонт монолитной плиты проезжей части. В рамках ремонта также запланирована замена деформационных швов, замена гидроизоляции и обновления асфальтового покрытия", – отметили в "Киевавтодоре".

Ремонтировать путепровод на улице Сержа Лифаря.
КК "Киевавтодор"

Во время работ движение будет ограничено частично.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году в Киеве закончат капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры, а также начнут реконструкцию улицы Андреевской на Подоле.

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Кияни Жизнь столицы

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