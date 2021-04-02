В Киеве на Троещине ограничат движение из-за ремонта путепровода. Карта
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В Киеве с 9 апреля по 15 июня на путепроводе на ул. Сержа Лифаря частично ограничат движение транспорта.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор".
"В частности, на путепроводе над троещинской линией скоростного трамвая начинается ремонт монолитной плиты проезжей части. В рамках ремонта также запланирована замена деформационных швов, замена гидроизоляции и обновления асфальтового покрытия", – отметили в "Киевавтодоре".
Во время работ движение будет ограничено частично.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году в Киеве закончат капитальный ремонт проспекта Степана Бандеры, а также начнут реконструкцию улицы Андреевской на Подоле.