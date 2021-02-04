В Киеве из многоэтажки выпал мужчина. Видео 18+

В Деснянском районе Киева в четверг, 4 февраля, возле многоэтажного дома на улице Маяковского, 59 нашли тело мужчины.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, личность погибшего установлена (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 18+).

"Мужчина жил в соседнем доме. Предварительно он упал со значительной высоты – откуда именно, выясняют полицейские. Предсмертной записки на месте не обнаружено", – уточнил наш собеседник.

Полиция устанавливает все детали происшествия.

Отметим, что в январе в столице практически ежедневно происходят самоубийства. Возраст принявших роковое решение расстаться с жизнью – от 12 до 90 лет.

19 января в Святошинском районе выбросился с 16-этажа 21-летний парень. А 18 января приняла критично большое количество медицинских препаратов 81-летняя женщина, страдающая психическим заболеванием. Она также оставила предсмертную записку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева с 15-го этажа выбросился мальчик. В результате полученных травм ребенок погиб.