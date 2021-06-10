В Киеве на Сырце зацвели экзотические тюльпанные деревья. Фото

В Киеве в Сырецком дендропарке, что в Шевченковском районе, расцвели тюльпанные деревья. Родиной уникальных растений с роскошными цветами является Северная Америка.

Об этом сообщил "Вечерний Киев". В издании отметили, что тюльпанные деревья на Сырце высадили еще в 1950-х годах (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Однако увидеть удивительные цветы сейчас не так просто. Дело в том, что дерево начинает цвести с верхушки кроны. Научное название этих экзотов – лириодендрон.

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"Наши лириодендроны начинают цвести с верхушки кроны, где больше солнца. Поэтому сейчас, чтобы полюбоваться цветами, надо или бинокль, или хорошую оптику в фотоаппарате", – пояснили "Вечернему Киеву" в Сырецкком дендропарке.

Лириодендрон впервые посадили на Сырце в 1952 году, и они прижились. Сейчас их всего пять.

Отметим, старейшее тюльпанное дерево Киевщины растет в Ворзеле. Его посадили еще в 1914 году.

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