В Киеве на Софийской площади обустроили цветной пешеходный переход

В среду, 31 марта, киевские коммунальщики начали обустройство современного перехода вблизи Софийской площади.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор".

В переулке Рыльского вблизи Софийской площади начали обустроить пешеходный переход с красно-белых ФЭМ. На таких переходах не нужно наносить разметку, так как ее заменяет сама брусчатка.

"ФЭМ для таких переходов изготовлены из бетона повышенной прочности толщиной 12 см. На покрытии плитки обеспечено шероховатость. Работы на переулке Рыльского планируют закончить 3 апреля", – сообщили в "Киевавтодоре".

Дорожники также сообщили, что в 2021 году в столице планируют обустроить еще один переход с красно-белых ФЭМ вблизи Софийской площади – на Владимирском проезде. А также велопереезды по такой же технологии на улицах Городецкого и Ольгинской.

Отметим, что на технологию по устройству переходов с фигурных элементов мощения "Киевавтодор" получил патент.

Всего в столице обустроено 19 пешеходных переходов с красно-белой плитки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году в Киеве планируется провести капитальный ремонт важных магистралей в разных районах города.