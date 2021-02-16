В Киеве часть улицы залило водой. Видео

В Дарницком районе Киева 15 декабря из-за аварии на инженерных сетях водой залило часть дороги на улице Гмыри.

Как сообщили в пресс-службе КП "Киеводоканал", коммунальщики обработали этот участок противогололедными средствами. На место прорыва направили аварийную бригаду.

С начала отопительного сезона в столице уже фиксировали прорывы труб. В частности, в Печерском районе Киева 9 февраля без водоснабжения осталось более десяти жилых домов рядом с Александровской больницей. Была повреждена запорная арматура (задвижка на трубе – Ред.) диаметром 150 мм на пересечении улиц Бассейная и Шелковичная.

В Печерском районе Киева 8 февраля из-за прорыва трубы на улице Лаврская, 13, без отопления и горячей воды остались 86 жилых домов.

В Подольском районе Киева 9 февраля на пересечении улиц Сырецкая и Павлоградская произошла утечка воды, из-за чего часть дороги была затоплена.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве прорыв трубы превратил подъезд дома в "водопад". Авария произошла на улице Вацлава Гавела, 83.