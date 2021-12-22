В Киеве на одной из улиц из-за обледенения дороги остановилось движение авто. Видео

В Подольском районе Киева в среду, 22 декабря, из-за обледенения дороги остановилось движение на улице Сергея Данченко. Здесь образовалась пробка.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев без цензуры. Автомобилисты самостоятельно начади посыпать дорогу песком, чтобы проехать (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Улица Сергея Данченко на Подоле обледенела. Машины не могут ни подняться, ни спуститься", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что из-за ситуации на дороге движение автомобилей было заблокировано в обе стороны. Некоторые водители начали самостоятельно посыпать улицу песком, чтобы можно было проехать дальше.

Напомним, с 20 по 26 декабря, в Киеве ожидается морозная погода. В среднем температура воздуха будет -7.

Отметим, в Киеве после снегопада, который обрушился на город 20 декабря, во вторник, 21 декабря, на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы с движением зафиксировали на правом и левом берегу столицы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева в ночь с 21 на 22 декабря произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Якобы столкновение случилось из-за неубранного на дороге снега.