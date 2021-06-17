В Киеве на Оболони призвали не пить воду из-под крана: может быть опасна для здоровья

В Оболонском районе Киева 17 июня с 23:00 до 05:00 10 июня проведут плановую промывку сетей. Во время этих работ не рекомендуется пользоваться водой из крана для приготовления пищи.

Как сообщили в пресс-службе "Киевводоканала", профилактику проведут ночью, чтобы не создавать неудобства жителям.

В зону работ попадут сети, которые расположены на:

пр-т Оболонском (от ул. Малиновского ст. метро "Минская");

пр-т Героев Сталинграда, от дома №2 до № 26;

пр-т Героев Сталинграда, от дома №1 до №33/35;

ул. Тимошенко;

ул. Иорданской;

ул. Архипенко;

ул. Малиновского;

ул. Приозерной;

ул. Приречной.

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В "Киевводоканале" добавили, что после завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить. Если визуально она прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно.

Напомним, в Киеве начиная с 7 мая коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" провело гидравлические испытания 33% теплосетей. Они обслуживают 4,1 тыс. зданий жилого и социального фонда.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Киеве с 12 по 26 июня коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" проводит гидравлические испытания теплосетей. Горячую воду отключили в четырех районах столицы.