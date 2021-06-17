В Киеве на Оболони призвали не пить воду из-под крана: может быть опасна для здоровья
В Оболонском районе Киева 17 июня с 23:00 до 05:00 10 июня проведут плановую промывку сетей. Во время этих работ не рекомендуется пользоваться водой из крана для приготовления пищи.
Как сообщили в пресс-службе "Киевводоканала", профилактику проведут ночью, чтобы не создавать неудобства жителям.
В зону работ попадут сети, которые расположены на:
пр-т Оболонском (от ул. Малиновского ст. метро "Минская");
пр-т Героев Сталинграда, от дома №2 до № 26;
пр-т Героев Сталинграда, от дома №1 до №33/35;
ул. Тимошенко;
ул. Иорданской;
ул. Архипенко;
ул. Малиновского;
ул. Приозерной;
ул. Приречной.
В "Киевводоканале" добавили, что после завершения профилактических мероприятий перед применением воду из крана нужно спустить. Если визуально она прозрачная и не имеет постороннего запаха, пользоваться ею вполне безопасно.
Напомним, в Киеве начиная с 7 мая коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" провело гидравлические испытания 33% теплосетей. Они обслуживают 4,1 тыс. зданий жилого и социального фонда.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Киеве с 12 по 26 июня коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" проводит гидравлические испытания теплосетей. Горячую воду отключили в четырех районах столицы.