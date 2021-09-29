В Киеве на мосту Метро частично ограничат движение: названы дата и причины

В Киеве 1 октября с 21:00 и до 17:00 4 октября частично ограничат движение транспорта на мосту Метро. Рабочие проведут ремонт дороги.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунальной корпорации "Киевавтодор". Дорожники заменят асфальтовое покрытие.

"В рамках эксплуатационного содержания сооружения работники КП "Киевавтодормост" отремонтируют деформационные швы. Работы в направлении левого берега начнут в ночь на субботу 2 октября. Основную часть работ планируется выполнить на выходных и в ночное время, чтобы не мешать водителям и меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено", – говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что ранее от водителей неоднократно поступали жалобы на состояние деформационных швов на мосту Метро.

Мост Метро – один из мостов через Днепр в Киеве. Открыт 5 ноября 1965. Двухъярусная сооружение – для движения поездов метрополитена имеет верхний ярус, посередине, а для автотранспорта – нижний, по бокам.

Напомним, в столице до 30 сентября из-за ремонта дороги частично ограничили движение автотранспорта на Броварском проспекте. Работы проводились в сторону выезда со столицы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве с 2 октября по 15 декабря из-за ремонта дороги на эстакаде Южного моста частично ограничат движение транспорта.