В Киеве вместо МАФов возле Андреевской церкви появится сквер. Фото

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
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В Киеве вместо МАФов возле Андреевской церкви появится сквер. Фото

В Киеве возле Андреевской церкви обустроят комфортный сквер. Его должны открыть уже через несколько дней.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он напомнил, что ранее на месте сквера стояли киоски.

"Друзья! За несколько дней откроем обновленный сквер возле Андреевской церкви. Когда-то эта территория была загромождена и заставлена МАФами. Теперь это будет современная, красивая локация в историческом центре города", – рассказал Виталий Кличко.

Раньше здесь были киоски .

Корреспондент OBOZREVATEL отправился на место работ. Сейчас на объекте трудятся несколько рабочих. Уже полностью очистили территорию от мусора, обустроили гранитные элементы сквера.

Также заканчивают монтаж длинных лавочек на которых киевляне и гости города могут полюбоваться великолепнейшей Андреевской церковью и Старокиевской горой – откуда начиналась история нашего города.

Коммунальщики обустраивают лавочки, новое покрытие и озленение.
Зеленую зону открют уже через несколько дней.
Прекрасный вид на Андреевскую церковь.

Кроме того, в зеленой зоне высадят туи, обустроят газон и систему полива.

Отметим, что на финальной стадии ремонта находится Литовский сквер возле Софийской площади. Здесь построили огромную скамью с подсветкой и обустроили новое покрытие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице в Ботаническом саду имени Фомина одесские активисты открыли уникальную беседку из переработанного пластика.

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