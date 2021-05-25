В Киеве вместо МАФов возле Андреевской церкви появится сквер. Фото

В Киеве возле Андреевской церкви обустроят комфортный сквер. Его должны открыть уже через несколько дней.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он напомнил, что ранее на месте сквера стояли киоски.

"Друзья! За несколько дней откроем обновленный сквер возле Андреевской церкви. Когда-то эта территория была загромождена и заставлена МАФами. Теперь это будет современная, красивая локация в историческом центре города", – рассказал Виталий Кличко.

Корреспондент OBOZREVATEL отправился на место работ. Сейчас на объекте трудятся несколько рабочих. Уже полностью очистили территорию от мусора, обустроили гранитные элементы сквера.

Также заканчивают монтаж длинных лавочек на которых киевляне и гости города могут полюбоваться великолепнейшей Андреевской церковью и Старокиевской горой – откуда начиналась история нашего города.

Кроме того, в зеленой зоне высадят туи, обустроят газон и систему полива.

Отметим, что на финальной стадии ремонта находится Литовский сквер возле Софийской площади. Здесь построили огромную скамью с подсветкой и обустроили новое покрытие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице в Ботаническом саду имени Фомина одесские активисты открыли уникальную беседку из переработанного пластика.