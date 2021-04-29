В Киеве на дорогах образовались многочисленные пробки. Карта

В Киеве в четверг, 29 апреля, на основных дорогах города образовались многочисленные пробки и тянучки.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Метро, Патона, Северном, Гаванском, Дарницком и Южном мостах (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки есть на проспектах Романа Шухевича, Степана Бандеры, Броварском (ДТП в районе метро "Дарница"), Освободителей (ДТП), Соборности, Николая Бажана, Героев Сталинграда, Воздухофлотском, Голосеевском, Победы, Любомира Гузара и Валерия Лобановского.

Проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, улицах Братиславской, на Набережном и Дарницком шоссе, Набережно-Рыбальской, Богатырской, Семена Скляренко, Кирилловской, Окружной дороге, бульварах Леси Украинки, Перова и Тараса Шевченко.

Отметим, в Киеве в этом году коммунальщики планируют отремонтировать около 40 тысяч квадратных метров покрытия тротуаров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице общественный транспорт из-за локдауна работает по спецпропускам.