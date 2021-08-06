В Киеве могут ограничить работу нескольких станций метро: названа причина

В Киеве в субботу, 7 августа, могут ограничить работу станций метро "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого". На НСК "Олимпийский" пройдет футбольный матч.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. После окончания спортивного мероприятия, эти станции могут закрыть на вход.

"В субботу, 7 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча возможны некоторые изменения в работе столичного метро. На станциях подземки "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" возможно ограничение (закрытие) на вход", – сообщили в пресс-службе.

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В КГГА отметили, что эти меры предпринимаются из соображений безопасности. Чтобы избежать массового скопления пассажиров на платформах станций.

Добавим, футбольный матч командами "Шахтер" (Донецк) и "Александрия" (Александрия) начнется в 19:30

Напомним, в Киеве в четверг, 5 августа, правоохранители перекрыли пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная". Пассажиров попросили покинуть станцию из-за того, что был найден подозрительный предмет. После проверки переход открыли.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в пятницу, 25 июня, на станции метро "Майдан Незалежности" на рельсы упал пассажир.