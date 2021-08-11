В Киеве могут ограничить работу метро: названа причина

В Киеве в среду, 11 августа, могут ограничить работу нескольких станций столичного метрополитена. На НСК "Олимпийский" пройдет футбольный матч.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен". Ограничения могут коснуться станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого"

"11 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Минай" (Ужгород), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, после завершения игры возможно ограничение (закрытии) на вход", – говорится в сообщении.

Видео дня

В пресс-службе уточнили, что этот механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Футбольный матч начнется в 19:30.

Напомним, в Киеве в четверг, 5 августа, правоохранители перекрыли пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная". Пассажиров попросили покинуть станцию из-за того, что был найден подозрительный предмет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в четверг, 15 июля, в киевском метрополитене произошло ЧП. На перегоне "Дарница" - "Левобережная" человек упал под поезд. В результате происшествия он погиб на месте.